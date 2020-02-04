СМИ: эксперты из США вместе с делегацией ВОЗ будут изучать коронавирус в Китае

Китай позволил американским специалистам присоединиться к делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении нового коронавируса. Группа экспертов отправится в КНР, вероятно, уже на этой неделе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета The Hill со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения и социальных служб США.

"Китай принял предложение США включить группу экспертов в состав миссии ВОЗ в Китае для изучения вируса и борьбы с ним <...> ВОЗ в Женеве сегодня [3 февраля 2020 года] представила Китаю полный перечень экспертов, в который вошли и наши специалисты. Теперь ВОЗ ожидает ответа Китая на этот список", - приводит издание слова сотрудника ведомства.

Национальный состав делегации не уточняется. Отмечается, что раньше китайские власти отвергали предложения США о помощи в борьбе с коронавирусом, критикуя решение Вашингтона запретить въезд в страну почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последнее время в КНР, с целью не допустить распространения инфекции.