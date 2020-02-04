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Рейсы в Китай приостановили 46 иностранных компаний

Рейсы в Китай приостановили 46 иностранных компаний

К настоящему моменту уже 46 иностранных авиаперевозчиков приостановили полеты в КНР. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник управление гражданской авиации Китая.

Распространение нового типа коронавируса вынудило многие страны и компании предпринять ограничительные меры по поездкам в Китай и из него.

"Под влиянием распространения нового типа коронавируса спрос на международном авиационном рынке резко снизился, ряд стран ввел ограничения на въезд и выезд граждан Китая. К настоящему моменту уже 46 иностранных авиакомпаний объявили о приостановке рейсов в (Китай - ред.) и из материкового Китая", - говорится в сообщении управления.

 

 




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