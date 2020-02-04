Не пробивающие чеки ККА обкрадывают солдат: Пашинян рассказал об инциденте, произошедшем в Арцахе

11:18, 4 Փետրվար, 2020

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с семьей был в Арцахе, чтобы навестить сына. Они зашли в один из местных ресторанов. Никол Пашинян, несмотря на его настаивания, в этом ресторане так и не смог получить чека ККМ. Как передает Арменпресс, Никол Пашинян сделал запись на своей странице в социальной сети Facebook, добавив, что об инциденте он сообщил налоговым органам Арцаха.

“В воскресенье мы с семьей были в Арцахе, чтобы повидаться с Ашотом. Вместе провели около четырех часов в одном придорожном ресторане. После оплаты счета я заметил, что не предоставлен чек ККА. Я подозвал официанта, спросил о чеке. Тот ответил, что дадут его. Я попросил: “Ну, пожалуйста, дайте”. Не дождавшись чека, я сам подошел. Увидел, что несколько сотрудников сгрудились над ККА и не могут выбить чек (такое случается в тех случаях, когда работники объекта не имеют практики общения с устройством)”, - рассказал Никол Пашинян.

За это время премьер-министр РА узнал, что подъехала группа граждан, и они хотят обсудить какой-то вопрос. Никол Пашинян, выйдя из ресторана, около 20 минут беседовал с этими людьми. После завершения беседы он поинтересовался, может ли он получить чек ККА. Оказалось, что никто не умел делать это.

“Я вошел, спросил, что с чеком. Начали что-то рассказывать, что аппарат только поменяли и тому подобное, и так далее, в итоге чек так и не был выдан. Спросил у работника, они не смотрят телевизор, не видели, что весь день мы говорим о чеках ККМ, о его важности, говорим, что чек ККМ воруют у солдата. Сейчас вы заняты этим, и я сообщу о случившемся налоговым органам Арцаха, чтобы дать ход этому делу. Я так и поступил, и думаю, что все, кто не выбивают чеков контрольно-кассовых аппаратов, должны быть наказаны по всей строгости закона”, - отметил премьер-министр.

Несмотря на то, что объекты общественного питания в Республике Арцах платят фиксированный налог, чека ККМ обязателен при каждой сделке, поскольку после одного порога оборота происходит налоговый перерасчет, а порог оборота контролируется чеками ККМ.

“После этого случая владелец ресторана поднял шум, что премьер-министр натравил на него налоговую инспекцию. Хочу официально заявить, что во всех подобных случаях я буду поступать также, призываю всех граждан Армении и Арцаха поступать так же. Представив счет в ресторане сказали, что у них солдаты имеют десять процентов скидки, и эта скидка распространяется также и на нашего солдата Ашота. Вот такой патриотический шаг. Но дорогие мои, не нужно делать добро солдату за его же счет. Решайте налоговые вопросы в порядке, предусмотренном законом, и только после этого делайте одолжения. Не пробивающие чеки ККМ обкрадывают солдат. И такое поведение должно удостоиться общенационального порицания. Поскольку сейчас пойдет множество публикаций об ”элитарном” столе, накрытом в тот день в этом ресторане и “роскошных” блюдах, сразу скажу, что наш счет составил 39 тысяч драмов. Пусть любители этого дела подумают, что можно вписать в эту беспрецедентную арифметику. Скажу также, что Ашот в воскресенье днем покинул воинскую часть на несколько часов оставить в установленном законом порядке, что делают все наши солдаты. Я лично проверил документы”, - добавил Никол Пашинян.