По факту разбойного нападения на отделение ЗАО “Айпост” возбуждено уголовное дело

По факту совершенного 3 февраля разбойного нападения на отделение ЗАО “Айпост”, находящегося по адресу Ереван, Себастия, 27, возбуждено уголовное дело.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

По факту возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 175 (разбой), части 1 статьи 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Предпринимаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению лиц, совершивших очевидное преступление”, - сказала Арутюнян.

Согласно появившимся в прессе сведениям, 3 февраля в районе 17:00 два лица в масках, один с ножом, другой с предметом, похожим на оружие, вошли в отделение ЗАО “Айпост”, находящееся по адресу Ереван, Себастия, 27, угрожая ножом и другим оружием, похитили у сотрудника деньги и скрылись.