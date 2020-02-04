По результатам исследований рынка сахара ГКЗЭК инициирует судебный процесс против 8 компаний

Решением Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения компаниям “Алекс Холдинг”, “Алекс энд Холдинг”, СП “Армен-Хамик”, “Сити”, “Нор Зовк”, “Эврика Груп”, Маджид Аль Футаим хайпермаркетс эй-эм” и “Сас Групп” были предъявлены иски. Об этом «Арменпресс» сообщили в ГКЗЭК.

Исследование рынка сахарной продукции показало, что на розничном и оптовом рынках сахара ценовая политика, проводимая этими предприятиями, а также влияние на общие условия обращения товаров на товарном рынке, могут содержать потенциальные нарушения Закона о защите экономической конкуренции. В частности, признаки возможного злоупотребления доминирующим положением хозяйствующими субъектами и (или) антиконкурентного соглашения (установления и применения необоснованных или дискриминационных цен, необоснованных изменений или сохранения цен и т.д.)", - сказано в заявлении.

Подробности по адресу՝ http://www.competition.am/upl…/resources/Vo14_31_01_2020.pdf