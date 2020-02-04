Еще один гражданин Армении будет эвакуирован из Китая

Около 600 граждан Армении ответили на призыв связаться с посольством Армении в Китае в связи с вызванной коронавирусом эпидемией. Еще один гражданин Республики Армения, находящийся в зоне карантина, будет в ближайшие дни эвакуирован.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил начальник управления стран Северо-Восточной Азии Министерства иностранных дел Республики Армения Мнацакан Сафарян, отвечая на вопросы Радио Свобода. Арменпресс представляет вопросы беседу с Мнацаканом Сафаряном.

Вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько граждан Армении зарегистрировались (или есть ли такие) для переезда в посольстве Армении в Китае, и сколько за последнее время переехали в Армению?

Ответ: По состоянию на 3 февраля около 600 граждан Армении откликнулись на информацию, распространенную посольством Республики Армения в Китае, данные которых были зарегистрированы посольством Республики Армения. Наши граждане подняли множество вопросов, и посольство в кратчайшие сроки ответило на них. Среди поднятых вопросов также возможность переезда в Армению.

Посольство также предоставляет гражданам РА официально распространенные Китаем уведомления, касающиеся проживающих в Китае иностранцев. Один из 11 граждан Армении, находящихся в карантинной зоне КНР, уже был эвакуирован с территорииКНР. Еще один гражданин Армении, желающий быть выселенным, будет депортирован в течение ближайших нескольких дней. Остальные граждане Армении в карантинной зоне отказались от возможности эвакуации.

Эвакуация производится на добровольной основе. В настоящее время не ведется эвакуация людей за пределы зоны карантина.

Посольство Республики Армения в КНР и Министерство иностранных дел Республики Армения в настоящее время решают ряд вопросов, касающихся граждан РА, которые хотят переехать в Армению, но в последние дни сталкиваются с трудностями в сфере транспорта и других вопросах. Ближайшие решения этих проблем в настоящее время обсуждаются в координации с различными армянскими ведомствами.

По данным Министерства иностранных дел Республики Армения, более 200 граждан Армении вернулись в Армению за последние десять дней.

Вопрос. Есть ли у посольства какая-либо информация, есть ли какие-либо инфекции среди армян, живущих в Китае?

Ответ: Посольство Республики Армения в Китайской Республике не получило никакой информации об инфекциях среди граждан РА.

В результате сотрудничества с Казахстаном, 2 февраля гражданка РА Сусанна Агаджанян, находящаяся в китайском Ухане и желающая быть эвакуированной, была эвакуирована и перемещена в Казахстан. Посольство Армении находится в постоянном контакте с нашим гражданином, и предпринимаются шаги для его скорейшего возвращения на родину.