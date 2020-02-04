СНБ Армении сообщает о выявлении случаев отсрочки от службы в армии за взятку

Служба национальной безопасности Республики Армения в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках возложенных на нее законом функций по содействию командованию Вооруженных сил Республики Армения в деле сохранения боеспособности и боевой подготовки, противодействию коррупции, выявила случай получения взятки в особо крупных размерах. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

В частности, были получены фактические данные о том, что старший невропатолог неврологического отделения Неврологического медицинского объединения N2, по инициативе своего знакомого, будучи в 2019 году вовлеченным в работу комиссии по медицинскому обследованию, экспертизе и лечению призывников, пришел к предварительному согласию с данным знакомым по составлению ложных медицинских документов за взятку и получению отсрочки от обязательной срочной военной службы для призывников. Затем при его содействии в ноябре - декабре 2019 года от родственников 4 призывников были получены взятки в особо крупных размерах - в общей сложности 8500 долларов США.

Были также получены фактические данные о том, что упомянутое лицо с целью получения отсрочки от обязательной срочной военной службы как для вышеперечисленных, так и для других призывников и досрочной демобилизации военнослужащих со срочной военной службы, передачи взяток от родных последних компетентным органам в течение в 2019 года, выступая в качестве посредника, получил сумму в особо крупных размерах - 45.000 долларов США.

По данному факту в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по признакам соответствующих статей Уголовного кодекса РА. Получившее взятку упомянутое должностное лицо, под давлением неопровержимых доказательств, призналось в совершенном преступлении.

Проводится предварительное следствие, принимаются меры по выяснению и привлечению к ответственности круга лиц, вовлеченных в коррупционную цепочку.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.