В МИД Китая сообщили, что смертность от вызванной коронавирусом пневмонии составляет 2,1%

Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Несмотря на то, что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая - всего 2,1% [от общего числа заболевших], что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)", - приводит во вторник ее слова сайт МИД КНР.

"В настоящее время количество выздоровевших постоянно растет. Мы полностью уверены в своей способности победить в этой борьбе с эпидемией", - добавила Хуа Чуньин.