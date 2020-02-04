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Лабораторные результаты на наличие коронавируса у 6 госпитализированных в РА лиц – отрицательные

Лабораторные результаты на наличие коронавируса у 6 госпитализированных в РА лиц – отрицательные

Лабораторные исследования на наличие коронавируса у 6  пациентов, госпитализированных в Армении, дали отрицательный результат как по отношению к коронавирусу, так и к гриппу. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Армении. 

“На данный момент у госпитализированных 6  пациентов были взяты пробы для проведения лабораторных исследований.

В результате и по гриппу, и по коронавирусу исследования были отрицательными.

Исходя из вышесказанного, Министерство здравоохранения вновь призывает не поддаваться панике и следить за советами врачей, воздерживаясь от непрофессиональных советов и комментариев”, - говорится в сообщении.




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БелТА

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