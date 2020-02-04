Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев. Соответствующее сообщение отделение Республиканской партии в этом штате разместило на своей странице в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Республиканская партия в штате Айова объявляет, что президент США Дональд Трамп, [получив] подавляющее большинство голосов, победил", - говорится в тексте.

Ранее американские СМИ, в частности телекомпании ABC и CNN, а также агентство Associated Press прогнозировали победу Трампа.

На национальный съезд однопартийцев Трампа от Айовы поедут 40 делегатов. По оценкам АВС, действующий глава вашингтонской администрации заручился поддержкой по меньшей мере 36 из них.

Свои собрания в понедельник проводят как республиканцы, так и демократы. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных в США на 3 ноября.

Традиция проводить первые в стране собрания партийных активистов зародилась в Айове в 1972 году, и с тех пор этот штат стал играть роль политического барометра в начале каждого избирательного цикла. 11 февраля в штате Нью-Гэмпшир пройдут первые в стране первичные выборы с целью выдвижения делегатов на национальные съезды. Отличие собраний активистов от первичных выборов заключается в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями штатов. 22 февраля собрания активистов состоятся в штате Невада, а 29 февраля в Южной Каролине пройдут первичные выборы. Один из важнейших этапов кампании придется на 3 марта: в "супервторник" выборы делегатов на национальные съезды состоятся в 17 штатах.

Процесс выдвижения делегатов завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.