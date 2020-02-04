Дети и женщины стали жертвами пожара в Западной Грузии

Четверо малолетних детей и две женщины стали жертвами пожара в селе Багдати близ Кутаиси (регион Имерети). Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, пожар возник в жилом деревянном доме на улице Церетели. Первая бригада прибыла спустя две минуты после вызова, однако дом был уже полностью объят пламенем. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

После локализации пожара спасателями, вошедшими в горящий дом, было найдено и вынесено пять тел, включая четырех несовершеннолетних и одну женщину. Позже было найдено тело пожилой женщины.

На месте происшествия работали шесть пожарно-спасательных команд.

Первый канал Общественного вещателя Грузии сообщает, что погибшие являются членами одной семьи. По факту ведется следствие. Причины возгорания выясняются.