Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.

В отношении еще более чем 23,2 тыс. жителей страны у медиков имеются подозрения на заражение новым коронавирусом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Количество заболевших в Китае по сравнению с минувшими сутками выросло на 3,2 тыс. человек, а число погибших на 64. Состояние почти 2,8 тыс. пациентов оценивается как тяжелое. Еще 171,3 тыс. жителей находятся в карантине.

По последним данным, более половины инфицированных (13,5 тыс. случаев, в том числе 414 смертей) приходится на провинцию Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.