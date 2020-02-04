“Серебряный призрак” “Эксцентричного магната” Гюльбенкяна выставлен на аукцион

Автомобиль, сконструированный армянским предпринимателем и изначально отклоненный компанией “Роллс-Ройс”, по всей вероятности, будет продан за 30 000 фунтов стерлингов, несмотря на то, что он его нынешнему хозяину уже обошелся в 7 раз больше.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на британскую газету “Daily Mail”, необычная машина “Серебряный призрак” (Silver Wraith), сконструированная 73 года назад и принадлежавшая бизнесмену Нубару Гюльбенкяну (сыну Галуста Гюльбенкяна), выставлена на продажу.

Интересно, что она имеет необычную конструкцию и дизайн, что было пожеланием Гюльбенкяна. Согласно ряду источников, Гюльбенкян-младший спроектировал и изготовил ряд подобных автомобилей класса люкс и имел впечатляющий парк дорогих транспортных средств.

В 1965 году, говоря о своем необычном хобби, он сказал: “Я думаю, что современный автомобиль должен быть волнистым, с округлыми линиями и иметь такой вид, который подсказывает, что он спроектирован человеком, который никогда не видел колесницу и впервые осуществляет конструирование авто вокруг двигателя внутреннего сгорания".

Примечательно, что в компании “Роллс-Ройсе” первоначально отрицательно отнеслись к идее автомобиля Гюльбенкяна, однако, будучи последовательным, Гюльбенкян, в конце концов, достиг своей цели.

Газета представила также и другие подробности биографии Нубара Гюльбенкяна.