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В Иджеване сильный ветер сорвал дерево и сбросил его на электрические провода

В Иджеване сильный ветер сорвал дерево и сбросил его на электрические провода

4-го февраля в 01:19 в службу “911” поступила информация, что на улице Независимости города Иджеван Тавушской области сильный порыв ветра сорвал дерево и сбросил его на электрические провода. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Спасатели разрубили дерево и удалили с электрических проводов.




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