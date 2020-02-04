На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
Министерство ЧС РА сообщает, что 4-го февраля по положению на 08:00 часов в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, перевал Варденяц закрыт для для грузовых автомобилей с прицепом, для других автомобилей – труднопроходим.
Дорога Сотк-Карвачар труднопроходима только для грузовых автомобилей с прицепом.
На автодорогах Ширакской, Сюникской и Котайкской областей местами гололед.
В городах Раздан, Чаренцаван Котайкской области, Аштарак и Апаран Арагацотнской области, в городе Гюмри Ширакской области, в селах Амасия и Ашоцк идет снег.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.