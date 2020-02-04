Годовое собрание ЕБРР 2021 года пройдет в Ереване

Годовое собрание Европейского банка реконструкции и развития 2021 года пройдет в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

“Мы получили решение Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Рад сообщить вам, что Ереван был избран местом проведения годового собрания ЕБРР 2021 года.

Годовое собрание - важнейшее мероприятие банка. То есть весной 2021 года Армения будет в центре внимания 69 стран-членов ЕБРР, а также и других гостей. Это важное достижение и достойная оценка прогресса Армении как в политической, так и в экономической сферах.

И именно с этого момента мы начинаем работать над тем, чтобы провести мероприятие на самом высоком уровне”, - написал Авинян.