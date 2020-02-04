Европейские индексы - 03-02-20

МОСКВА, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.49% и составил 13045.19 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.45% и составил 5832.51 пункта, британский FTSE вырос на 0.55% и составил 7326.31 пункта, а российский RTSI вырос на 0.27% и составил 1521.16 пункта.