Цены на драгоценные металлы - 03-02-20

НЬЮ-ЙОРК, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 3 февраля были установлены следующие цены на драгоценные металлы.

Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото снизилась на 0.86% и составила 1579.70 долларов США, фьючерсная цена на серебро снизилась на 1.77% и составила 17.71 долларов США, фьючерсная цена на платину выросла на 1.32% и составила 975.00 долларов США.

Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.