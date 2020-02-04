Армия обороны Арцаха опубликовала сообщение относительно публикации на сайте Auroranews.am

Пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах распространила сообщение относительно последней публикации сайта Auroranews.am.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

“В ответ на публикацию “Элитная воинская часть Арцаха, сыновья высокопоставленных чиновников и случаи самоубийства” сайта Аuroranews.am пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах сообщает, что воинская часть, о которой написало данное СМИ, по праву имеет репутацию элитарной части, поскольку как в первой Арцахской войне, так и в 2016 г. во время четырехдневной Апрельской войны она сыграла серьезнейшую роль в пресечении широкомасштабных атак противника и в принуждении последнего к перемирию. Подчеркиваем также, что данная воинская часть, занимаясь боевой подготовкой и повышением боеготовности, несет также и боевые дежурства.

Что касается введенного в оборот “факта о службе сыновей высокопоставленных должностных лиц в этой воинской части”, то это не что иное, как информационное манипулирование, поскольку место службы новобранцев в Вооруженных силах определяется исключительно по принципу жеребьевки и обязательно для всех призывников, независимо от занимаемой должности их родителей или родственников.

По части чрезвычайных случаев, произошедших в воинской части, сообщаем, что связанные с ними расследования осуществлялись и осуществляются как созданными армией комиссиями, так и военно-правоохранительными органами, в результате которых виновные привлекаются к ответственности в соответствии с буквой закона.

Министерство обороны Республики Арцах призывает всех воздерживаться от соблазна опубликовывать неуточненные сведения об армии и следить исключительно за официальными источниками”.