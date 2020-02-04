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Генрих Мхитарян в следующей игре “Ромы” сможет вернуться на поле

Генрих Мхитарян в следующей игре “Ромы” сможет вернуться на поле

Полузащитник Генрих Мхитарян сборной Армении по футболу и “Ромы” сможет вернуться на поле для предстоящей встречи с “волками”.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет “Corriere dello Sport”. Следующим соперником “Ромы” будет “Болонья”, а встреча состоится 7 февраля. Возвращение Мхитаряна на поле ожидается именно для этой игры. Восстановившись после травмы, армянский полузащитник уже тренируется в общей группе.

Генрих Мхитарян в составе “Ромы” в текущем сезоне провел 9 матчей и забил 3 гола.

В турнирной таблице чемпионата Италии “Рома” с 39 очками занимает 4-е место.




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