Дорога трейл, праздник урожая, фестиваль хлеба с женгялом: Арцах расширяет туристические возможности

Арцах постепенно оказывается на карте мира по событийному туризму. Визиты в Арцах предпочитают любители культурного туризма. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления туризма и охраны исторической среды Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Республики Арцах Артак Григорян, анализируя показатели 2019 года и представляя предстоящие задачи.

Уже опубликовано число туристов, посетивших Арцах в 2019 году, зарегистрирован 46%-ый рост. В чем основа этого успеха, на Ваш взгляд, чем это обусловлено?

- Туризм в Арцахе, в 2019 году, действительно, зафиксировал положительные показатели. Во-первых, должен отметить, что за последние 10 лет в среднем мы регистрировали 20-процентный рост числа туристов. Такой стабильный рост был обусловлен как усилением конкурентоспособности и узнаваемости местного туристического продукта, так и быстрыми темпами развития туризма в Армении и развития мирового туризма в целом. В прошлом году в Арцахе было организовано два крупных мероприятия - чемпионат Европы по футболу “КОНИФА” и Панармянские игры, которые оказали положительное влияние на развитие этой сферы. Если в первом случае речь идет, в основном, о косвенном влиянии, а именно, распространении позитивной информации и повышении узнаваемости, то во втором случае влияние было непосредственным - визиты наших соотечественников из разных стран в Арцах. Можем признать, что стабильного роста, благодаря таким масштабным мероприятиям, привел и к дополнительной стоимости около 20-25%.

Расширилась также и география посещений Арцаха: из США, Германии, Франции, Ливана, России и других стран. Какие факторы способствовали этому, сыграло ли свою роль участие Арцаха в международных выставках или Вы нацелились на конкретные направления?

- На мой взгляд, причины носят более холистический характер. Я, однозначно, не стал бы выделять участие в выставках или целевое использование инструментов цифрового маркетинга или наличие армянской диаспоры в указанных странах. На данный момент мы можем констатировать, что основными направлениями, которые мы наметили по маркетинговому плану, являются Республика Армения, Российская Федерация, США, ряд стран Европейского региона. В этом году мы увеличим вовлеченность Арцаха в армянский туристический рынок, используя различные механизмы и форматы сотрудничества. У нас есть договоренности о сотрудничестве с Комитетом по туризму РА, с “Йелл экстрим парком” и другими организациями. Учитывая нехватку ресурсов, пытаемся достичь целей максимально эффективными средствами, хотя у нас есть цель дойти и до других регионов. Например, наиболее интересным рынком для туристических направлений Арцаха является Китай и в целом Восточная Азия, учитывая повышение уровня жизни населения в этих странах и, как следствие, способность проводить отдых в других странах.

Что показывает опыт, что интересует иностранных туристов в Арцахе?

- Согласно выборочному исследованию, организованному Национальной статистической службой Арцаха, большая часть туристов посещала Арцах с целью пребывания на природе или приобщения к культуре. Визит в Арцах совершали и по причинам профессиональных турне и карабахской проблемы. Я бы добавил и факт непризнанности, но не в политическом, а в туристическом плане. Какими бы высокими не были показатели развития туризма, тем не менее, Арцах еще должен состоятся на международной туристической карте. На протяжении многих лет связывая Арцах с конфликтом, в разных странах о нас было не очень позитивное представление в плане туризма. Дойдя до нас, источники информации уже более объективно представляют наш регион, вследствие чего у туристов возникает желание познакомиться с нашей страной и “из первых рук” приобщиться к нашей культуре, людям и природе. И поэтому наш туристический девиз остается неизменным - “Арцах - скрытое сокровище”.

Кроме посещения традиционных культурных и достопримечательных мест Арцах предоставляет различные виды туризма. Что Вы сейчас предлагаете туристам, и какие программы предусмотрены для обеспечения разнообразия туристических продуктов в ближайшее время?

- На самом деле, Вы поднимаете очень важный вопрос, поскольку в последние годы Арцах действительно привлекал туристов, предпочитающих культурный туризм, и, по нашим прогнозам, эта форма туризма еще будет оставаться основной целью визита. В то же время мы работаем над разнообразием передовых туристических направлений, учитывая также и тенденции международного туризма. В прошлом году была разработана и в этом году общественности будет представлена концепция развития сельского туризма, которая будет содержать создание и предоставление гостевых услуг со стандартизированной квалификацией, изучение и развитие других услуг и предложений по туризму в селах. Указанные работы будут осуществляться при активном сотрудничестве государство - частный сектор, развитии человеческих ресурсов и обеспечении доступности финансовых источников. Проблема, конечно, носит среднесрочный и долгосрочный характер, однако мы уже начали работы, направленные на это. Второй компонент, который я хотел бы выделить - приключенческий туризм, для развития которого у нас есть все предпосылки.

В настоящее время ведется активная работа по развитию системы трейл дорог, мы исследуем развитие таких дорог в других регионах. Кроме того, и в частном секторе мы видим интерес к развитию приключенческого туризма, предложение индивидуальных туров, скачки и т.д. Сейчас мы думаем и о формировании кластеров приключенческого туризма, создавая необходимые условия для соответствующих услуг.

В качестве туристического направления Арцах рассматривал и событийный туризм. Направление, приносящее успехи. И какие мероприятия предусмотрены в этом плане в течение этого года?

- В плане организации мероприятий 2019 год можно считать исключительным. Эти два уже упомянутых масштабных мероприятия, ставшие уже традиционными фестивали и общегосударственные мероприятия, создавали для местного населения и большого числа туристов настоящий праздник. Что касается характеристики Арцаха как страны событийного туризма, то должен отметить, что в этом плане наша страна действительно из года в год все больше оказывается на карте событийного туризма. Радует также и тот факт, что у нас есть как количественные, так и качественные положительные изменения ежегодных мероприятий. Так в ежегодном формате и из уже состоявшихся мероприятий я бы выделил “Фестиваль вина Арцаха”, который организуется в сентябре в селе Тох, “Воздушный фестиваль Арцаха”, отмечаемый в Степанакерте “Праздник урожая”, “Фестиваль хлеба с женгялом” в селе Атерк и др.

Поскольку указанные мероприятия имеют четкое время их провождения и отличаются своей спецификой, для туристов и туристических компаний они прогнозируемы в плане составления и реализации пакетов. Все вышеуказанные мероприятия будут организованы и в этом году.

Анна Гзирян