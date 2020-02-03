Суд принял в производство дело Сержа Саргсяна и других

Судья ереванского Суда общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк Ваге Мисакян принял в производство уголовное дело, в котором фигурируют экс-президент Армении Серж Саргсян и другие. Соответствующую информацию Арменпресс получил из судебной информационной системы Datalex.

В рамках расследуемого Специальной следственной службой Армении уголовного бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 38-179 Уголовного кодекса Армении - присвоение или растрата в особо крупных размерах. Отмечается, что занимая пост президента Армении, Серж Саргсян организовал растрату 489.160.310 драмов.

По материалам ССС, в рамках государственной программы субсидирования топлива для сельского хозяйства тендер по указанию экс-президента страны выиграла не компания, которая предлагала низкую цену, а компания «Флэш». В результате этого топливо покупалось по более высокой цене, в результате чего государству нанесен ущерб в размере 489.160.310 драмов.

В отношении Сержа Саргсяна в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

По тому же делу проходят экс-министр сельского хозяйства Серго Карапетян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян и глава компании «Флэш» Барсег Бегларян.