Будут меняться лица, но не подходы: Т. Айрапетян не ожидает в ПАСЕ ничего нового от Азербайджана

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы депутат Национального собрания РА, член делегации Армении в ПАСЕ Татевик Айрапетян считает для Армении успешной. Завершившаяся сессия была последней для делегации Азербайджана в ассамблее. В беседе с «Арменпресс» Айрапетян подвела итоги зимней сессии ПАСЕ и отметила, ожидает ли она каких-либо изменений от новых членов следующей азербайджанской делегации.

- На зимней сессии ПАСЕ делегацией Армении был достигнут ряд успехов. Председателем подкомиссии ПАСЕ по правам человека избран Владимир Варданян, первым заместителем председателя Комиссии по правам человека и правовым вопросам - Эдмон Марукян, заместителем председателя подкомиссии по медиа и информационному обществу - Сос Аветисян, заместителем председателя фракции ALDE - Ованнес Игитян. Что это даст Армении, и чем были обусловлены выборы такого большого числа армянских парламентариев на столь важные должности?

- Думаю, что это результат активной деятельности делегации в течение года. Это дает новые возможности для углубления наших связей во благо Республики Армения. Думаю, они также повышают нашу узнаваемость и дают нам дополнительные возможности для проявления.

- Может ли это быть связано и с бархатной революцией в Армении?

- Естественно, отношение к Армении изменилось, это факт. В то же время это связано с тем, что наши депутаты начали выходить за рамки армяно-азербайджанских обсуждений, и становятся частью общеевропейской повестки, воспринимаются такими, и это также очень важно для достижения дальнейших успехов. Ранее ПАСЕ воспринималась исключительно как площадка для армяно-азербайджанских “столкновений”, сейчас мы, наряду с отпором азербайджанцам, выдвигаем также и темы, созвучные общеевропейской повестке, и наши отношения и связи подтверждаем и в этом контексте, что очень полезно и способствует укреплению наших позиций.

- На зимней сессии ПАСЕ были приняты резолюции “Безопасность журналистов в Европе и угрозы медиа” и “О политзаключенных в Азербайджане”, которые не понравились официальному Баку. Что дадут нам эти две резолюции?

- Нужно признать, что резолюции ПАСЕ носят исключительно консультативный характер, однако они могут считаться и важными протоколами, связанными с данным государством. Вспомните икорную дипломатию и выдвинутые ранее Азербайджаном положения, и теперешнюю ситуацию, в которой оказался Азербайджан. При этом, если раньше даже проводились сравнения с Арменией, то сейчас они просто исключены, Армения находится в совершенно другом лагере, и никак не рассматривается наравне с Азербайджаном. Это еще больше раздражает Азербайджан, поскольку подобные доклады фиксируют реальную ситуацию с правами человека в Азербайджане, с политзаключенными, с различными проблемами. Даже автор доклада на тему политзаключенных отметил, что присутствие такой страны в Совете Европы действительно проблематично, и они должны предпринять шаги для решения этих проблем.

- В феврале в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы. Ожидается, что изменится и состав делегации Азербайджана в ПАСЕ. Какие у Вас ожидания от нового состава Азербайджана в ПАСЕ?

- Поменяются лица, но не изменятся политика и подходы, поскольку в действительности любое изменение в стране с такой коррумпированной, авторитарной системой ценностей всего лишь фиктивно, и не может внушать никаких надежд. Не знаю, насколько изменится состав делегации ПАСЕ, делегаты этого состава не были такими уж пожилыми. Я думаю, что перемены будут, но это всего лишь перемены лиц, а не политики и ценностей.

- Вы не ожидаете изменений в мышлении и в подходах к различным вопросам?

- Я не ожидаю такого изменения. Более того, возможно, на начальном этапе они попытаются выступать еще жестче, поскольку им необходимо показать себя обществу.

- Как Вы оцениваете зимнюю сессию ПАСЕ для Армении с точки зрения парламентской дипломатии?

- Я думаю, она была достаточно удачной, и очень рада констатировать, что наша деятельность в течение года уже приносит такие хорошие и положительные результаты, а новые успехи еще впереди.

Беседу вел Норайр Шогикян