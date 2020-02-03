Заре Синанян провел встречи в Грузии 

В рамках рабочего визита в Грузию главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян встретился с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашой Дарсалией. На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Офис главного уполномоченного по делам диаспоры.

Стороны подчеркнули важность армяно-грузинских дружеских отношений и перспективы развития. Заре Синанян отметил, что в своей работе с армянской общиной Грузии его офис придает большое значение сохранению идентичности и полной интеграции армянского населения в различные сферы общественной жизни страны и повышению уровня общественной активности. В конце встречи были обсуждены возможные направления сотрудничества.

Затем Синанян провел встречу с государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Государственный министр представила главному уполномоченному стратегию и приоритеты правительства Грузии в области гражданской интеграции, реализуемые проекты и обязательства. Кетеван Цихелашвили отметила, что достигнут значительный прогресс в привлечении национальных меньшинств в различные общественно-социальные сферы. Она отметила, что армяно-грузинские тесные отношения обусловлены не только географией, но и многими историческими и культурными особенностями. Госминистр подчеркнула, что армяне и грузины живут на одной земле в мирном сосуществовании. По словам государственного министра, для правительства Грузии важно полностью интегрировать другие национальности, а также поощрять сохранение национальной идентичности. В этом контексте особенно важно обеспечить непрерывность преподавания этнического языка, а также повысить уровень владения государственным языком. Государственный министр подчеркнула, что армяноязычные СМИ в Грузии также в значительной степени способствуют сохранению национального языка среди армян.

Выразив благодарность за прием, Заре Синанян отметил, что армянская община Грузии уникальна и выделяется среди других общин своей исторической траекторией. Главный уполномоченный подчеркнул важность всесторонней вовлеченности армян в обществах стран проживания и в различных сферах общественной жизни при сохранении армянской самобытности и культуры. Заре Синанян также представил государственному министру деятельность и программы офиса в контексте партнерства Армения-Диаспора.

В ходе встречи были обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы, а также была выражена готовность продолжить сотрудничество в будущем.

Затем Заре Синанян посетил армянскую школу номер 104 города Тбилиси. Директор школы Ирина Жамкочян представила деятельность и повседневную жизнь школы. Ученики приветствовали гостей прекрасным представлением и народными песнями и танцами. Заре Синанян встретился с учительским составом, обсудил актуальные вопросы образования, подчеркнул важность подготовки учителей, возможности регулярных визитов в Армению с участием учеников.

Синанян посетил также редакцию газеты «Грузия». Редактор газеты Ван Байбуртян представил комиссару деятельность газеты, которой в этом году исполняется 100 лет. Заре Синанян высоко оценил миссию и деятельность газеты.

Следующий визит Синаняна был в школу номер 103, где есть армянское отделение. В сопровождении директора школы Арчила Чхеидзе и заместителя директора, руководителя армянского отдела Асмик Папикян Заре Синанян осмотрел школу. В ходе визита были обсуждены вопросы, связанные с образовательной сферой, возможным увеличением уроков армянского языка, привлечением учителей.