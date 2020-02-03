Рубинян разделяет обеспокоенность Букиккио по поводу напряженности в отношениях между институтами РА

Депутат фракции Национального Собрания «Мой шаг», председатель Постоянной комиссии НС по международным отношениям Рубен Рубинян разделяет обеспокоенность председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поводу напряженности в отношениях между институтами в Армении.

Как сообщает Арменпресс, Рубен Рубинян на своей странице в Facebook написал, что некоторые недавние заявления и действия, в том числе со стороны председателя КС, некоторых членов и сотрудников аппарата КС, а также различных оппозиционных политиков, могут быть восприняты как политическое и личное давление на тех членов КС, которые могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию.

«Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность напряженной ситуацией вокруг Конституционного суда в Армении.

Он напомнил мнение Венецианской комиссии о том, что система досрочного выхода на пенсию для членов КС должна быть действительно добровольной и не должна сопровождаться политическим или личным давлением. Председатель комиссии добавил, что некоторые недавние публичные заявления и действия не подпадают под эту логику и не способствуют разряжению ситуации.

В конце заявления г-н Букиккио призвал все стороны внести свой вклад в разряжение ситуации для обеспечения нормального функционирования Конституции.

Как и в случае с содокладчиками ПАСЕ, я разделяю озабоченность г-на Букиккио по поводу напряженности в отношениях между институтами в Армении. Я думаю, что это напряжение и кризис, вызванный деятельностью Грайра Товмасяна, должны быть разрешены как можно скорее, и дух нынешней Конституции должен быть восстановлен.

Я считаю важным напоминание г-на Букиккио о системе добровольного досрочного выхода на пенсию.

Я считаю, что некоторые недавние заявления и действия, в том числе со стороны председателя КС, некоторых членов и сотрудников аппарата КС, а также различных оппозиционных политиков, могут быть восприняты как политическое и личное давление на тех членов КС, которые могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию», - отметил Рубинян.