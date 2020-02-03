Новоназначенный посол Словении вручил копии верительных грамот замминистра ИД Армении

Новоназначенный посол Словении в Армении Томаж Менцин (резиденция в Киеве) вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Армении Григору Ованнисяну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив его с назначением, Григор Ованнисян пожелал послу эффективной работы и успехов в его важной и ответственной миссии.

Выразив благодарность за прием и пожелания, посол Менцин отметил, что приложит все усилия для углубления и укрепления отношений между двумя странами и продвижения армяно-словенской повестки.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-словенских отношений, в том числе перспективы развития двусторонних политических и экономических отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Стороны также затронули перспективы сотрудничества в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, а также представляющие взаимный интерес другие вопросы.

Ранее новоназначенного посла Словении в Армении также принял глава европейского департамента министерства иностранных дел Республики Армения Тигран Самвелян. Был обсужден широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями.