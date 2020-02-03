Президент Армении направил телеграмму соболезнования председателю КНР
18:58, 3 Февраль, 2020
Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями вспышки коронавируса.
«Убежден, что под Вашим руководством принимаются самые эффективные меры для предотвращения и преодоления эпидемии. В это трудное время Армения выражает свою поддержку Китаю», - говорится в послании президента Армении Армена Саркисяна.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян пожелал стойкости дружественному народу Китая, а больным - скорейшего выздоровления.