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Президент Армении направил телеграмму соболезнования председателю КНР 

Президент Армении направил телеграмму соболезнования председателю КНР 

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями вспышки коронавируса.

«Убежден, что под Вашим руководством принимаются самые эффективные меры для предотвращения и преодоления эпидемии. В это трудное время Армения выражает свою поддержку Китаю», - говорится в послании президента Армении Армена Саркисяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении,  Армен Саркисян пожелал стойкости дружественному народу Китая, а больным - скорейшего выздоровления.




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БелТА

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