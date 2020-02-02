«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Гарант неприступных и прочных границ и мира: Вооруженным силам Армении 28 лет
Смертоносная сила Армянской армии — ВС РА укомплектованы современным вооружением
Высшее руководство страны посетило воинский пантеон Ераблур
Председатель КС РА в парламенте избран путем мошенничества — Пашинян
Власти Армении действовали в соответствии с правовыми процедурами по вопросу КС: ПАСЕ
Для предотвращения распространения коронавируса премьер-министром создана межведомственная комиссия
7 граждан Армении находятся в провинции Хубэй: обсуждены вопросы их эвакуации
ПП ИОПБ Армении запретил ввоз продуктов и сырья животного происхождения из Китая
Армения временно приостановила безвизовый режим с Китаем
В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут
Постпред Китая при ООН заявил о прогрессе в борьбе с новым коронавирусом
Главы МИД Армении и Азербайджана и сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с совместным заявлением
Франция - один из гарантов мирных переговоров по урегулированию карабахского конфликта: Макрон
ЕСПЧ признал нарушение прав Манвела Сарибекяна, скончавшегося в плену в Азербайджане
Ни одна большая история не строится на основе отрицания: Макрон о признании Геноцида армян
Швеция завершила необходимые внутригосударственные процедуры для ратификации Соглашения Армения-ЕС
Премьер-министр РА в Алматы принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета
МИД Армении выразил Турции соболезнование в связи с разрушительным землетрясением
Франция ратифицировала подписанный с Арменией Протокол о реадмиссии
Банк HSBC может уйти из Армении, Турции, Греции и Омана: Рейтер
ЦБ Армении ответил на информацию о пересмотре деятельности группы HSBC в Армении
Армения вводит безвизовый режим для граждан Сербии
Показатель экономической активности в Армении в 2019 году вырос на 7,8%
Уплаченные 1000 крупнейшими компаниями налоги в 2019 году выросли на 13%
Обвинительное заключение по делу Сержа Саргсяна утверждено и направлено в суд
Георгий Кутоян совершил самоубийство по очень личным мотивам: председатель СК
Зариф: предложенная Вашингтоном "сделка века" - это "кошмар для мира и региона"
ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit
Генрих Мхитарян в Армении в девятый раз признан лучшим футболистом года