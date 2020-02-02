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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Гарант неприступных и прочных границ и мира: Вооруженным силам Армении 28 лет

 

 

Смертоносная сила Армянской армии — ВС РА укомплектованы современным вооружением

Высшее руководство страны посетило воинский пантеон Ераблур

Председатель КС РА в парламенте избран путем мошенничества — Пашинян

Власти Армении действовали в соответствии с правовыми процедурами по вопросу КС: ПАСЕ

 

 

Для предотвращения распространения коронавируса премьер-министром создана межведомственная комиссия

7 граждан Армении находятся в провинции Хубэй: обсуждены вопросы их эвакуации

ПП  ИОПБ Армении запретил ввоз продуктов  и сырья животного происхождения из Китая

Армения временно приостановила безвизовый режим с Китаем

В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут

Постпред Китая при ООН заявил о прогрессе в борьбе с новым коронавирусом

 

 

Главы МИД Армении и Азербайджана и сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с совместным заявлением

 

 

Франция - один из гарантов мирных переговоров по урегулированию карабахского конфликта: Макрон

 

 

ЕСПЧ признал нарушение прав Манвела Сарибекяна, скончавшегося в плену в Азербайджане

 

 

Ни одна большая история не строится на основе отрицания: Макрон о признании Геноцида армян

 

 

Швеция завершила необходимые внутригосударственные процедуры для ратификации Соглашения Армения-ЕС

 

 

Премьер-министр РА в Алматы принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета

 

 

МИД Армении выразил Турции соболезнование  в  связи с разрушительным землетрясением

 

 

Франция ратифицировала подписанный с Арменией Протокол о реадмиссии

 

 

Банк HSBC может уйти из Армении, Турции, Греции и Омана: Рейтер

ЦБ Армении ответил на информацию о пересмотре деятельности группы HSBC в Армении

 

 

Армения вводит безвизовый режим для граждан Сербии

 

 

Показатель экономической активности в Армении в 2019 году вырос на 7,8%

 

 

Уплаченные 1000 крупнейшими компаниями налоги в 2019 году выросли на 13%

 

 

Обвинительное заключение по делу Сержа Саргсяна утверждено и направлено в суд

 

 

Георгий Кутоян совершил самоубийство по очень личным мотивам: председатель СК

 

 

Зариф: предложенная Вашингтоном "сделка века" - это "кошмар для мира и региона"

 

 

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

 

 

Генрих Мхитарян в Армении в девятый раз признан лучшим футболистом года

 


Саркис Адамян - лучший футболист месяца “Хоффенхайма”




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