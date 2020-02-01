Правительство Армении включило новый коронавирус в список представляющих опасность болезней

Правительство Армении приняло экстренное решение о включении нового коронавируса (2019n-CoV) в список представляющих опасность болезней.

Как передает Арменпресс, в тексте решения отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку коронавируса в Китае. В этой связи правительство Армении 1 февраля приняло экстренное решение.

Отмечается также, что это даст возможность более эффективно организовывать работу по предотвращению заражения, госпитализации больных, а также упростит процедуры принудительных диагностики и лечения для исключения опасности для окружающих.