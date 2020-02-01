Рост покупок долларов ЦБ свидетельствует о растущем доверии к экономической политике: Пашинян

Большой объем покупок долларов Центробанком является признаком притока капитала и свидетельствует о растущем доверии к экономике Армении и экономической политике правительства. Как сообщает Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«31 января Центральный банк купил еще 17,8 млн долларов на валютном рынке. Таким образом, объем январских покупок составил 37,8 млн долларов.

Этот рост покупки доллара, по сути, является признаком притока капитала и свидетельствует о растущем доверии к экономике Армении и экономической политике правительства», - написал премьер-министр.