Дзюник Агаджанян назначена послом Армении в Сингапуре

Указом президента Армении Армена Саркисяна, посол Армении в Индонезии Дзюник Агаджанян назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Республике Сингапур (резиденция в Джакарте) по совместительству. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.