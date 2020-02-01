Дзюник Агаджанян назначена послом Армении в Сингапуре
Указом президента Армении Армена Саркисяна, посол Армении в Индонезии Дзюник Агаджанян назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Республике Сингапур (резиденция в Джакарте) по совместительству. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.
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