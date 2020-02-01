Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве обсужден проект Стратегии реформ общественного управления.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, открывая совещание, Никол Пашинян отметил, что реформы общественного управления имеют очень важное значение. “Наша цель состоит в том, чтобы в результате этих реформ гражданин Республики Армения испытывал как можно меньше дискомфорта в отношениях с системой государственного управления. Для того чтобы решить эту проблему, мы должны сделать систему государственного управления более привлекательной для высококачественных кадров, которые могут выполнить эту задачу во всех аспектах. С другой стороны, мы ставим перед собой задачу сделать так, чтобы в результате этих реформ государственные расходы на общественное управление были максимально эффективными, чтобы эти средства служили своей цели. А цель состоит в том, чтобы сделать жизнь людей, ведение бизнеса в Республике Армения более качественной, услуги более качественными, а систему государственного управления более гражданоцентричной”, - сказал Никол Пашинян.

Были обсуждены рамки и основные направления реформы общественного управления. В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся разработки политики в системе общественного управления, управления человеческими ресурсами, предоставления государственных услуг, подотчетности и институционального развития.

В контексте эффективного осуществления реформ общественного управления премьер-министр подчеркнул важность определения четких критериев оценки и поручил продолжить разработку стратегии.