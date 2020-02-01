Автопарк Гюмри обновлен многофункциональными машинами

Автопарк Гюмри обновлен 4 многофункциональными машинами и 7 мусороуборочными. Как передает «Арменпресс», 11 из 14 машин, приобретенных по субвенциальной программе (соотношение 50 - 50%), осуществляемой совместно с правительством Армении, 1 февраля уже были в Гюмри. Приобретенный в рамках той же программы грейдер и экскаватор-подъемник, приобретенный по другой программе, реализованной совместно с правительством, были доставлены в Гюмри еще в прошлом году.

Еще две машины: пылесос и экскаватор-подъемник автопарк пополнят в ближайшие дни. Директор бюджетного учреждения коммунальной службы мэрии Вардгес Самсонян в беседе с журналистами отметил, что они сделают работу коммунальной службы более эффективной. Бывшая техника уже устарела, а работы по очистке этими новыми машинами будут более эффективными и быстрыми”, - сказал он.

Арменуи Мхоян