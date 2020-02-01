Армянская делегация в ПАСЕ распространила письменное заявление о погромах в Баку

Армянская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы распространила письменное заявление о погромах армян в Баку, к которому присоединились (подписали) и некоторые депутаты ПАСЕ из разных стран и различных политических групп.

Заявление напоминает о зверствах в отношении армян, совершенных в столице Азербайджана Баку 30 лет назад и призывает осудить проявления ксенофобии и расизма на территории СЕ.

Как передает «Арменпресс», Национальное собрание Армении опубликовало текст этого заявления. В нем, в частности, отмечается, что с 13 по 19 января 1990 года сотни тысяч армян, проживающих в Баку, подверглись массовым погромам и нападениям, что было проявлением политики Азербайджана. Сотни армян были убиты, искалечены, подверглись преследованиям и были изгнаны. Под угрозой физического уничтожения около 250000 армян были вынуждены бежать из Азербайджана.

“Бакинские погромы стали кульминацией государственной политики расизма и ксенофобии в отношении армян. Вопреки международному сообществу, международным организациям, занимающимся правами человека, и резолюциям Европарламента (1988, 1990, 1991гг.) власти Азербайджана отрицают эти преступления, избегают ответственности. Спустя и 30 лет после этих зверств они не проявляют уважения и сострадания к жертвам армянских погромов в Азербайджане. Те азербайджанцы, которые пытались откровенно говорить о погромах, официально считаются предателями. В связи с этим, мы поминаем жертв погромов в Баку, осуждаем любое проявление расизма и ксенофобии, подтверждаем, что преступления против человечества не имеют срока давности и подчеркиваем, что осуждение совершенных ранее преступлений является важнейшей гарантией предотвращения новых преступлений, осуждаем, что организаторы и подстрекатели погромов еще не привлечены к ответственности”, - говорится в заявлении.