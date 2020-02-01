Полиция подвергла приводу 4 граждан по подозрению в незаконном рыболовстве

Сотрудники Арташатского отдела полиции по подозрению в незаконном рыболовстве подвергли приводу 4 мужчин из села Овташен Араратской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

31 января в 03: 00 сотрудники Арташатского отдела Полиции РА, реализовав оперативные данные, по подозрению в незаконном рыболовстве задержали 4 мужчин из села Овташен Араратской области. Мужчины были на управляемых ими автомобилях, при осмотре которых обнаружилось около 20 кг рыбы, 2 электрических аккумулятора, 1 ЛЭП и 1 надувная лодка. Машины перевезены на особо охраняемую территорию отдела.

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