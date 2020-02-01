Содокладчики отметили, что наша цель - иметь модель КС с изменениями 2015 года, легитимна: Бадасян

Содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении Андрей Ширцель и Киммо Килджунен в заявлении, опубликованном 31 января вокруг кризиса в КС, отметили, что цель, которую преследует правительство Армении, то есть наличие модели Конституционного суда, предусмотренной изменениями 2015 года, вполне легитимна. Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр юстиции Армении Рустам Бадасян в беседе с журналистами.

“Они также отметили тот факт, что начатые в Армении реформы не должны подвергаться опасности в результате кризиса в КС. Общее впечатление от их отзыва в том, что подходы властей Армении полностью понятны. Подчеркивается также, что правительство и парламент до сих пор действовали полностью в правомерном поле, ища правомерные пути для решения кризиса в КС”, - отметил Бадасян.

Бадасян опроверг утверждения о том, что власти оказывают давление на судей. Министр добавил, что они приняли к сведению заявление содокладчиков и хотят делать такие шаги, которые не приведут к напряженности.

Содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении Андрей Ширцель и Киммо Килджунен 31 января распространили заявление по ситуации вокруг Конституционного суда Армении. В заявлении отмечается, что до сих пор правительство и парламент Армении действовали в соответствии с правовыми процедурами урегулирования ситуации.

“Более того, власти обратились в Венецианскую комиссию для получения мнения относительно инициативы добровольного выхода на пенсию судей Конституционного суда. Венецианская комиссия подчеркнула, что в соответствии с европейскими критериями, досрочный выход на пенсию должен быть полностью добровольным, и этот принцип должен соблюдаться. Как содокладчики, они будут внимательно следить за тем, чтобы власти Армении продолжали действовать таким же образом, имея в виду, что цель этого механизма – “сохранить дух конституционных изменений 2015 года” – уместна, - говорится в заявлении.

В то же время содокладчики выражают обеспокоенность напряженностью между двумя государственными институтами - КС и аппаратом премьер-министра.

“Сдержанность и баланс являются важными компонентами демократической системы. Это предполагает, что все институциональные власти должны действовать согласно принципу верховенства закона и уважать его в своих действиях и выражениях, в том числе и в рамках принципа презумпции невиновности. Если у них не получится действовать в контексте этих принципов, они разрушат и навредят друг другу. Следовательно, мы обеспокоены тем, что эта напряженность, которая достигла беспрецедентного уровня, может нанести долгосрочный ущерб всей судебной системе”, - отмечают содокладчики.

Содокладчики призывают стороны смягчить напряженность, чтобы она не навредила реформам проводимым и готовящимся в стране.