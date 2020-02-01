На рынке сахара снизилась доля ведущих компаний, снизилась и цена

Опубликованы результаты исследования, проведенного ГКЗЭК Армении на товарном рынке сахара в 2019 году. Как сообщили «Арменпресс» в ГКЗЭК, основными направлениями исследования были изучение государственного регулирования и законодательного поля и его влияние на конкурентную среду, изучение структуры рынка, цена и себестоимость, цепочки реализации и т. д.

По данным Комитета государственных доходов РА, в период с января по октябрь 2019 года 47 хозяйствующими субъектами на территорию Армении было ввезено 8 000 000 кг сахарного песка. Импортированный сахар в основном был украинского происхождения. За тот же период производство сахарного песка в Армении составило 59 800 000 кг.

В структуре импорта и реализации изменились доли хозяйствующих субъектов, снизился удельный вес хозяйствующих субъектов, имеющих наибольший объем импорта и реализации - ООО “Алекс Холдинг” и “Алекс энд Холдинг”, ООО СП “Армен-Амик ехбайрнер” (по части импорта с 67% до 49%, по части реализации - с 95% до 88%).

По результатам исследования, в 2017 - 2019 годах снизились также розничные и оптовые цены на сахарный песок, в среднем с 387 до 292 драмов.

Комиссия констатировала, что в период с января 2018 года по октябрь 2019 года рынок сахарного песка по импорту и реализации имел высокую централизацию.