КГД опровергает распространенную в СМИ информацию о неработающих на таможне санузлах

1 февраля газета “Жоховурд” опубликовала статью ”На таможенном пункте туалеты закрыты. Призывы премьер-министра ничего не значат для КГД”. В связи со статьей Комитет по государственным доходам РА считает необходимым пояснить, что публикация является клеветой и имеющаяся в ней информация не соответствует действительности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба КГД Армении.

“Санузел Баграташенского таможенного пункта управления Восточной таможни КГД РА действует и обеспечен всеми необходимыми условиями для бесперебойной работы. В отношении санузлов осуществляется строгий контроль, в случае возможных проблем они временно закрываются, проблемы решаются немедленно. Мы считаем необходимым подчеркнуть, что на данный момент все 12 санузлов на таможне работают. Только один из них был закрыт на короткий срок с целью текущего ремонта. Призываем наших коллег распространять только объективную, достоверную и уточненную информацию. С целью исключения возможных спекуляций на эту тему прилагаем полученные несколько минут назад фотографии, которые свидетельствуют о нормальной работе всех 12 санузлов в Баграташенском таможенном пункте”, - говорится в заявлении КГД.