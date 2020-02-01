Азербайджан положил глаз на Дербент

Образование под названием "Азербайджан" появилось в 1918 году с легкой руки Москвы и по воле турецких властей. А в начале 90-х наспех созданный в 18-году Азербайджан уже выдвинул политическую концепцию под названием "Большой Азербайджан" с целью объединения всех территорий, где "жили или в настоящее время живут этнические азербайджанцы". В настоящем данная концепция послужила катализа­тором территориальных претензий Баку к соседним государствам, в том числе и к России.

Здесь как нельзя уместны слова белогвардейского генерал А. И. Деникина, писавшего в начале 20-х годов прошлого столетия в своих "Очерках русской смуты" следующее: "Все в Азербайджанской Республике было искусственным, не настоящим, начиная с названия, взятого взаимообразно у одной из провинций Персии"...

В последнее время участились пропагандистские нападки Азербайджана на россий­ский Дагестан и в частности, город Дербент и прилежащие районы. Например некий пред­ставитель Демократической партии Сардар Джалалоглы в интервью moderator.az заявил, что Дагестан является исторической землей Азербайджана и вполне естественно требовать вернуть эти земли. "Дагестан до 1828 года был территорией Азербайджана. Русские после Туркменчайскаго мирного договора присоединили эту территорию к себе. Азербайджан должен требовать Дагестан. Это – его право. Народ должен знать, что территория современного Дагестана – исторические земли Азербайджана. Все эти земли в результате коварной политики русских отобраны у Азербайджана и отданы другим государствам, а часть из них присоединена к России".

По словам главы исполкома Федеральной Лезгинской Национальной Автономии России (ФЛНКА) Амиля Саркарова, в южном Дагестане люди иногда думают, что они больше зависят от Баку, чем от Москвы. "Народ не понимает, под юрисдикцию какого государства он попадает, какие законы здесь работают. Политическая власть Баку насыщает азербайджанцев Дербента националистическими установками: раз там есть улица Гейдара Алиева, считайте, что это территория Азербайджана". А все началось с того, что в 2011 году после демаркации границ два дагестанских села, населенных преимущественно лезгинами, отошли к Азербайджану, что дало повод Баку осмелеть и, хотя и с опаской, ожидая гнева Москвы, претендовать на большее. Население Азербайджана также выражает положительное мнение по поводу возможного расширения собственных территорий за счет соседей.

Политические круги Азербайджана со своими амбициями по всей вероятности в ближайшее время не остановятся на полпути и продолжат свою дествуктивную политику в отношении Дагестана.