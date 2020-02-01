Пять водителей отказались от проверки степени опьянения
15:41, 1 Февраль, 2020
5 нетрезвых водителей, из обнаруженных с 1 января по 29, отказались пройти проверку на степень опьянения.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.
За нарушение требований части 4 статьи 125 Кодекса об административных правонарушениях они были привлечены к административной ответственности - лишение права на управление транспортными средствами сроком на два года.