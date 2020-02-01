Эти переговоры снижают эскалацию: эксперт о женевской встрече глав МИД

Эксперт по азербайджанским вопросам Центра “Орбели” Тарон Ованнисян разницу последней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве от других видит в ее продолжительности. Он думает, что этими встречами окончательного урегулирования конфликта достичь невозможно, обсуждения касаются создания среды, однако они снижают эскалацию.

Как передает «Арменпресс», такую точку зрения Ованнисян выразил на встрече с журналистами 1 февраля, отметив, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана “продолжалась два дня, мы давно не были свидетелями такой встречи. Обсуждения не были вокруг самого урегулирования вопроса, обсуждения или переговоры были вокруг создания среды. Мы не можем сейчас подписать какой-либо политический документ и решить этот конфликт, потому что это не конфликт, касающийся территорий, это касается людей и безопасности людей. Нельзя ожидать, что министры иностранных дел поедут в Женеву или куда-то еще, подпишут какой-то документ, который урегулирует вопрос, и у нас этой проблемы больше не будет. Другой вопрос, что эти переговоры решают в основном одну проблему, снижают эскалацию насколько это возможно”, - сказал Ованнисян и добавил, что на данный момент переговоры не могут решить саму проблему, поскольку это зависит не только от нас.

Ованнисян отметил, что распространенное по итогам встречи заявление было не очень обширным, отмечалось, что обсуждались в основном те принципы и элементы, которые должны лежать в основе будущего урегулирования. В нем был один очень интересный момент - обеспечение конфиденциальности процесса. Это призыв сопредседателей, на который, по сути, согласились и главы МИД Армении и Азербайджана. На мой взгляд, эта конфиденциальность касается пока несогласованных пунктов, которые обсуждаются в процессе переговоров”, - сказал Ованнисян.

Он напомнил, что еще после встречи в Братиславе 5 декабря 2019 года мы стали свидетелями поведения, присущего Азербайджану. Министр иностранных дел Азербайджана дал почти часовое интервью, еще до того, как МИД Азербайджана распространил заявление по итогам встречи, в том числе и о встрече, запланированной на начало 2020 года. В заявлении Мамедъярова были пункты, которые, по всей вероятности, были обсуждены в ходе переговоров, однако это были еще рабочие пункты, то есть никаких договоренностей вокруг них не было. И когда все это преподносят в своем собственном толковании с целью каким-то образом повлиять на свое общество и на общество противника, то по сути, вредят переговорному процессу. То есть, согласия вокруг этого пункта не может быть”, - сказал Ованнисян

Он считает, что в настоящее время атмосфера и факторы, угрожающие безопасности, находятся не на уровне 1994 года, с каждым днем они углубляются. Президент Азербайджана выступает с арменоненавистническими, расистскими заявлениями, угрожает войной, огнем против мирных жителей, осуществляет агрессивные враждебные действия, на которые отвечают армянские вооруженные силы. Все это влияет на нашу психологию, на углубление конфликта. “И ни один документ на данный момент и в обозримой перспективе не в состоянии решить эту проблему. Встреча в Женеве была направлена на обсуждение деталей”, - сказал он.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ началась в Женеве 29 января. Она продолжилась и 30 января.