Выявлены случаи отчуждения государственного имущества по цене в несколько раз ниже реальной

В управлении по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры РА продолжаются рассмотрения на основе документов о процессе отчуждения имущества, являющегося государственной собственностью, ранее осуществленного Комитетом по управлению государственным имуществом РА. В ходе работы выявляются видимые преступные злоупотребления по одной и той же преступной схеме.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении, в частности, на основании представленных документов по двум очередным сделкам выяснилось, что должностные лица управления госимуществом Армении, нарушив требования части 2 статьи 9 Закона РА “О деятельности по оценке недвижимого имущества”, без правовой основы и заключения договора предложили некой ООО провести работы по оценке имущества.

На основании указанных предложений ООО 01.12.2016 г. осуществила оценку терротории подвала площадью 101.07 кв. м, расположенного по адресу Арабкир ул. Н. Заряна 22 , а также и другой территории площадью 115.5 кв. м, находящейся в 16-м квартале Ачапняка. В результате чего недвижимость по первому адресу была оценена в 4.8 млн драмов, а по второму - в 7.8 млн драмов.

На основании указанных оценок первое указанное имущество было отчуждено в конкурсном порядке за 3,6 млн драмов, а второе - за 5,6 млн драмов.

В дальнейшем был произведен анализ рыночной ценности вышеуказанной недвижимости, в результате чего выяснилось, что рыночная стоимость одного отчужденного в 2016 г имущества по состоянию на 1 января 2014 года в 2 раза больше первоначальной оценочной стоимости, а другого в 2,5 раза.

Выяснилось также, что в процессе оценки указанного недвижимого имущества ООО нарушило требования стандарта оценки, в частности, не учитывалось их целевое назначение и площадь.

Таким образом, зафиксированные факты свидетельствуют о том, что ответственные должностные лица управления государственным имуществом РА, используя должностное положение вопреки интересам службы, нарушая требования Закона РА “О деятельности по оценке недвижимости” без правовых оснований и заключения договора, в 2016 г. предложили ООО провести оценку имущества, являющегося государственной собственностью, в результате чего специалист ООО, нарушив требования стандарта оценки, в частности, не учитывая целевое значение и площадь оцениваемого имущества, составил ложное заключение, по которому в 2 или 2,5 раза были снижены их реальные ценности. В результате деятельности соответствующих должностных лиц они стали основой для конкурса по отчуждению указанного недвижимого имущества и были отчуждены по цене примерно в 3 раза меньше вероятной рыночной стоимости, государству был причинен существенный ущерб.

По результатам исследований, проведенных Комитетом по управлению государственным имуществом РА, а также управлением по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры РА, по фактам, указанным по признакам 1-ой части 308-ой статьи Уголовного кодекса РА, возбуждено 2 уголовных дела, предварительное следствие которых поручено Следственному комитету РА.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.