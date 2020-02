Исследовательский центр “Амберд” входит в число лучших университетских мозговых центров мира

Исследовательский центр “Амберд” Армянского государственного экономического университета входит в число лучших университетских мозговых центров мира.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел информации и связей с общественностью АГЭУ.

30 января 2020 года был опубликован рейтинговый доклад программы “TTCSP Global Go To Think Tank Index” 2019 года, в котором исследовательский центр “Амберд” Армянского государственного экономического университета в рейтинге “Лучшие университетские мозговые центры” мира занял 94-е место, а “Лучшие мозговые центры Центральной Азии” - 59-е место.

Университет Пенсильвании – единственный центр, который проводит мониторинг и собирает данные о деятельности более 8000 мозговых центров, функционирующих в мире, лучшие из которых после определенной методологии и экспертной оценки, состоящей из нескольких этапов, попадают в ежегодный рейтинговый доклад.

В классификации “Лучшие университетские мозговые центры”, кроме исследовательского центра АГЭУ “Амберд”, нет других университетских мозговых центров, представляющих страны Южного Кавказа. По оценке авторов доклада, в общей сложности в Армении действует 30 мозговых центров.