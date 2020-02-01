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Заре Синанян с рабочим визитом находится в Грузии

Заре Синанян с рабочим визитом находится в Грузии

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян с рабочим визитом находится в Республике Грузия.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе 5-дневного визита главный уполномоченный встретится с депутатами парламента Грузии армянской национальности, государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеваном Цихелашвили, губернатором Самцхе-Джавахетии Бесиком Амиранашвили.

В Тбилиси, Ахалцихе и Ахалкалаке Заре Синанян посетит армянские научные, образовательные, культурные центры, школы, церкви, встретится с представителями армянской общины, СМИ, посетит сельские общины.




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БелТА

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