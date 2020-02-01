Первому заместителю командующего АО Давиду Манукяну присвоено воинское звание генерал-майора
Президент Бако Саакян подписал указ о присвоении воинского звания генерал-майора первому заместителю командующего Армии обороны Республики Арцах, полковнику Давиду Манукяну. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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