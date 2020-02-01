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Первому заместителю командующего АО Давиду Манукяну присвоено воинское звание генерал-майора

Первому заместителю командующего АО Давиду Манукяну присвоено воинское звание генерал-майора

Президент Бако Саакян подписал указ о присвоении воинского звания генерал-майора первому заместителю командующего Армии обороны Республики Арцах, полковнику Давиду Манукяну. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.




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БелТА

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