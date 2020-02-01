Комитет по туризму призывает не проявлять излишнюю осторожность по отношению к китайским туристам

Госкомитет по туризму Армении призывает при встрече в Армении граждан Китая не проявлять излишней осторожности, не причинять неудобств, быть уверенными, что с целью предотвращения риска распространения коронавируса осуществляются все необходимые действия. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала председатель Комитета по туризму Сусанна Сафарян.

“Как во всем мире, так и в Армении существует риск распространения коронавируса, хотя Армения в этом плане считается зоной низкого риска. Тем не менее, профилактические мероприятия проводятся и здесь. Проводятся расширенные исследовательские работы. Все граждане, подверженные риску заражения, проходят обследование, которое в какой-то мере предотвращает распространение риска. Хочу призвать всех граждан, оказывающих услуги и вообще всех граждан, которые когда-либо будут общаться с гражданами Китая, въехавшими в Армению, не проявлять излишней осторожности, быть уверенными, что необходимые действия совершаются и не причинять неудобства нашим гостям”, - сказала Сафарян.

Комитет не получал от китайских туристов конкретных жалоб на излишне осторожное отношение к ним в эти дни, тем не менее, были разговоры. Сафарян заверила, что все делается на государственном уровне, все возможные риски предотвращаются, туристические визиты из Китая контролируются по всей территории страны. “Следовательно, нет никакой опасности. Если бы была опасность, эти люди не были бы здесь”, - сказала она. Сафарян также призвала в ближайшие два месяца воздержаться от поездок из Китая в Армению и в обратном направлении и от продажи турпакетов. Она отметила, что ежедневно в Армении бывают визиты граждан Китая. Сафарян также отметила, что риск не обусловлен только гражданами Китая, поскольку он распространился уже и в других странах.

По приказу премьер-министра Армении создана межведомственная комиссия, по борьбе с новым коронавирусом, которая 31 января провела свое первое заседание.

Новый коронавирус распространился в китайском городе Ухань, где уже есть много жертв.