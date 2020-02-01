Время в Ереване: 11:07:36,   1 Февраль

В ближайшие дни на территории Армении ожидается погода без осадков

В ближайшие дни на территории Армении ожидается погода без осадков

Днем 1-го февраля в большинстве регионов Армении, днем 4-го в отдельных районах ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - в виде снега.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

2 - 3-го, ночью 4-го, 5 - 6-го февраля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м / с. Ночью 2-го февраля температура воздуха понизится на 5-6 градусов, ночью 4-го повысится на столько же.

В Ереване днем 1-го и 4-го февраля ожидается снег. 2 - 3-го, ночью 4-го, 5 - 6-го февраля ожидается погода без осадков.




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БелТА

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