Государство намерено расширить программу лечения острых ишемических инсультов по госзаказу

В рамках гарантированной государством бесплатной медицинской помощи и обслуживания населения в рамках программы тромболитического лечения острых и/или подсубпозиционных ишемических инсультов головного мозга и организации услуг механической тромбэктомии в течение года медицинская помощь была оказана 403 пациентам.

Как передает «Арменпресс», услуги по неотложному ведению инсульта организуются в специализированных комплексных центрах - медицинском центре “Эребуни” и больничном комплексе № 1 М. Гераци.

Основанием для организации служб неотложного ведения инсульта является диагноз пациента “острый и/или подклассический ишемический инсульт головного мозга”, поставленный в течение 0-24 часов с момента появления клинических признаков ишемического инсульта головного мозга, включая время перевозки больного.

Служба скорой помощи в Ереване и областях Армении обеспечивает первую медицинскую помощь пациенту с подозрением на "острый и/или подклассический ишемический инсульт головного мозга", уточняется время появления признаков инсульта, оценивается случай как острый и / или подклассный инсульт ("24ч"), после чего осуществляет перевозку пациента в комплексный центр инсульта.

До перевозки больного специалист службы скорой помощи контактирует с дежурным врачом комплексного центра инсульта, расположенному ближе всего к месту нахождения пациента, с указанием прогнозируемого периода прибытия.

Отметим, что государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь и обслуживание, что содержит весь объем медицинской организации, принятие пациента, ведение и выписка, , лабораторные и инструментальные диагностические исследования, лекарства и медицинские приспособления.

После оказания неотложных услуг и выписки контроль над пациентом проводит невропатолог комплексного центра больницы в течение 1, 6, 12 месяцев после выписки из больницы.

В этом году в рамках гарантированной государством бесплатной медицинской помощи и обслуживания населения будут проведены работы по расширению географии услуги тромболитического лечения острого и/или подклассического ишемического инсульта головного мозга. С 2021 года планируется внедрить эту услугу и в медицинских центрах “Сурб Григор Лусаворич”, “Гюмри” Ширакской области и “Ванадзор” Лорийской области.