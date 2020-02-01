Завершено предварительное следствие по делу, возбужденному по факту присвоения картины “Охотник”

В управлении по расследованию преступлений против трафикинга, половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту приобретения и реализации картины Якуба Андриаса Мелхиора Брассау “Охотник”.

Как сообщили «Арменпресс» в Следственном комитете Армении, по данным следствия, житель Еревана 1963 г.р. , купив в 1984 г. в Национальной картинной галерее Армении, при невыясненных обстоятельствах, картину “Охотник”, принадлежащую кисти Якуба Андриаса Мелхиора Брассау, оцененную в 7.500.000 драмов, до весны 2019 года хранил ее у себя. Последний, с целью заработать денег, по предварительному сговору с 47-летним и 37-летним жителями Еревана, намеревался реализовать картину, приобретенную очевидным преступным путем. 13-го июня 2019 г. около 19:00, 37-летний мужчина в одном из кафе на проспекте Маштоца в Ереване встретился с покупателем и попросил за покупку этой картины 60.000 долларов США. Передав 25 тысяч долларов, покупатель сообщил, что другую часть суммы передаст после проверки подлинности полотна. В тот же день, после встречи с покупателем и выяснения подлинности картины, 37-летний мужчина был подвергнут приводу в управление Службы национальной безопасности РА города Еревана.

Кроме того, мужчина 1963 г.р. в мае 2019 года незаконно приобрел и хранил на месте своего проживания взрывчатое вещество, предназначенное для боевых ручных осколочных гранат типа “Ф-1”, “РГ42-42” и “РГД-5”, что было обнаружено при проведенном обыске по месту его жительства.

По совокупности добытых достаточных доказательств мужчина 1963 г.р., обвиняется по пункту 1 части 3 статьи 216 и части 1 статьи 235, двое других мужчин - по пункту 1 части 3 статьи 216 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор за законностью предварительного следствия.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.