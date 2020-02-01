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Возле станции метро “Площадь Республики” вспыхнул пожар

Возле станции метро “Площадь Республики” вспыхнул пожар

1-го февраля в 07: 59 в “911” поступила информация, что невдалеке от станции метрополитена им. К. Демирчяна “Площадь Республики” вспыхнул пожар.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, выяснилось, что пожар вспыхнул на территории неэксплуатируемого кафе (около 10 кв / м). Полностью сгорело имущество и бытовые предметы.




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БелТА

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